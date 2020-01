Les syndicats des clubs prennent la défense d'Eyraud

Les syndicats de Première Ligue et de l'UCPF (Union des clubs professionnels) ont pris la défense de Jacques-Henri Eyraud, menacé de mort sur les réseaux sociaux, cette semaine.





Samedi, les deux syndicats ont publié un communiqué commun. Ils "condamnent avec la plus grande fermeté les menaces de mort dont a fait l'objet Jacques-Henri Eyraud, et avant lui d'autres présidents de clubs". Et de poursuivre : "Absolument rien ne justifie ces comportements délictueux qui viennent de pseudo-supporters étrangers à l'esprit du sport."





"Un spectacle populaire, rassembleur et festif"

Ils en appellent à une prise de conscience des fans : "Quels que soient les commentaires ou les critiques (...), ils ne justifient en aucune façon les insultes et les tentatives d'intimidations physiques qui se propagent notamment sur les réseaux sociaux. (...) L'ensemble des présidents et des dirigeants des clubs professionnels en appellent à la raison et souhaitent que le football demeure ce qu'il ne doit jamais cesser d'être : un spectacle populaire, rassembleur et festif."



Pour rappel, le président de l'OM est l'objet de violentes critiques depuis les déclarations tenues par son entraîneur, André Villas-Boas, en conférence de presse.