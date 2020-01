MacHardy tacle Sakai et Benedetto

Jonatan MacHardy trouve le jeu de l'OM décevant. Il estime notamment qu'Hiroki Sakai (29 ans) et Dario Benedetto (29 ans) ne sont plus au niveau.





"Villas-Boas arrive quand même à maximiser la qualité de son groupe. Mais dans le contenu, Marseille, même depuis le début de la saison, ce n'est pas flamboyant du tout. Car cette équipe a de très gros points faibles en termes d'effectif, a déclaré le journaliste sur les ondes de RMC. Le jeu de l'OM est moyen. Dans la qualité de jeu, tu es en droit d'attendre mieux. Ces victoires masquent pas mal de carences. Sakai ? Il n'est pas bon du tout depuis le début de la saison. Il est très mauvais même. Il n'a plus aucun apport offensif. Et défensivement, il n'est plus aussi sûr qu'avant. C'est le même problème qu'avec Benedetto, il est rôti, bouilli, frit confit. Car Sakai est fatigué, il a enchaîné les compétitions avec l'OM et le Japon... Villas-Boas fait du bon travail, mais l'effectif est tellement court que des joueurs bouillis, tu ne peux même pas les faire tourner... Tu tires sur la corde, et tu as un effet pervers qui fait que les joueurs qui sont censés être bons ne sont pas bons."



Sakai a disputé 16 matchs de Ligue 1, depuis le début de la saison, et Benedetto 19 (pour 7 buts).