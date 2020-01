Lopez : "On a une équipe de nerveux"

Maxime Lopez (22 ans) a tenté d'expliquer le nombre important de cartons dont écope l'OM, cette saison.





"Je pense qu'on a une équipe de nerveux, on prend des cartons un peu tout seul. Il y a des faits de jeu, je ne sais pas comment l'expliquer. Des fois, il faut faire faute, c'est ce qu'on a fait et on a pris des cartons. Après, je ne vais pas accuser les arbitres", a déclaré le milieu de terrain, en conférence de presse.



L'OM est le club de Ligue 1 qui a pris le plus de cartons jaunes (49), cette saison.