Germain espère aller loin en coupe de France

Valère Germain (29 ans) espère que l'OM ira loin en coupe de France.





"Nous sommes juste concernés par ce qui se passe sur le terrain, on s'est qualifié et on est très content de l'avoir fait. La coupe reste un bel objectif à atteindre, on espère, pourquoi pas, remporter ce trophée", a déclaré l'attaquant phocéen en zone mixte.



Germain a marqué 2 buts en 17 apparitions en Ligue 1, cette saison.