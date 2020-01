Lopez : "Je pense que ça vous fait plus parler qu'à nous"

Maxime Lopez (22 ans) a admis les difficultés éprouvées par l'OM, contre Granville (3-0), vendredi soir. Il a en revanche assuré que la polémique entre André Villas-Boas et Jacques-Henri Eyraud n'intéressait pas les joueurs.





"Ce qui se passe à côté, ce n'est pas notre problème, je pense que ça vous fait plus parler qu'à nous... Nous restons loin de ça. Nous, nous sommes concentrés sur le terrain, on savait qu'on avait un match à jouer. On s'attendait à ce genre de rencontre, ça n'a pas été simple. Granville s'est bien battu, bravo. Je pense que leur carton rouge nous a facilité la tâche", a déclaré le milieu de terrain, en zone mixte.



Lopez a été titularisé sur l'aile gauche, à la place de Dimitri Payet, qui a évolué en neuf.