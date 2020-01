JHE, départ programmé... Villas-Boas dénonce les mensonges du Parisien

André Villas-Boas a calmé le jeu avec Jacques-Henri Eyraud, après la victoire obtenue par l'OM contre Granville. Il a également fracassé le journal Le Parisien, lequel lui a faussement prêté des intentions de départ.





"J'ai parlé avec Jacques-Henri (Eyraud). On va se rencontrer lundi. On a clarifié les choses et cela va revenir à la normale, a déclaré le technicien portugais. Il est facile de voir que j'ai parlé avec mes émotions pendant cette conférence de presse. Dans les organisations, il y a toujours des problèmes de manque de communication qui, parfois, amènent à des situations comme ça. On sait précisément ce qui s'est passé et nous sommes deux hommes professionnels qui sont capables de mettre les choses en place pour le bien de l'OM, ce qui est important, mais aussi le respect et l'amour des supporters pour l'OM."





"Je ne cherche pas une sortie pour aller dans un grand club"

Le coach a aussi réglé ses comptes avec Le Parisien : "On reviendra sur ça lundi, lors de la réunion, mais on reste focus sur nos objectifs. Tout ce qui a été sorti dans le Parisien par exemple, ce sont des mensonges. Ce n'est pas vrai. Tout le monde me connait, je suis déjà passé dans de grands clubs. Je ne cherche pas une sortie pour aller dans un grand club. Vous avez plus de chances de me trouver dans le désert après un club de foot que dans un autre grand club. Je ne cherche rien, mais ce que j'aime, c'est l'honnêteté, la communication. Et s'il y a une chose que Jacques-Henri, Zubizarreta et moi pouvons clarifier, c'est ce type de chose. Tout va revenir à la normale. Tout est déjà plus tranquille et on va régler les choses."



Des propos qui ne devraient pas faire plaisir à la presse sportive et certains de ses journalistes, particulièrement friands des crises en terres phocéennes.