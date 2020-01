Gallon : "Je suis fier de l'image donnée"

Johan Gallon, entraîneur de Granville, restait frustré après la défaite concédée par son équipe face à l'OM.





"La frustration domine, car autant il y a quatre ans, on n'avait pas l'espoir de l'emporter, autant ce soir, on était proches de quelque chose, a-t-il confié après le match. Tout le monde était au stade, tout le monde a vu, c'est la loi du foot, c'est dur, mais je suis fier de l'image donnée ce soir dans notre façon de défendre. J'ai vu des joueurs qui ont répondu à ce qu'on avait mis en place dans les sorties de balle. Contre une L1, j'avais pris le parti de jouer. Quand un grand entraîneur comme Villas-Boas vous dit : ''Vraiment, chapeau, d'avoir pris des risques'', cela reste une satisfaction malgré la défaite. On a tous vu : on prend un carton rouge, on prend un but, le match est terminé."





"Je ne vais pas entrer dans la polémique, mais..."

Il a quand même pointé du doigt l'arbitrage : "Je ne vais pas entrer dans la polémique, mais si le deuxième carton est mérité, le premier, je ne sais pas. On ne va pas faire les mauvais joueurs, car il faut accepter, mais je suis frustré. Je suis un compétiteur alors les souvenirs... On a perdu et tout s'arrête, il nous reste à prendre nos affaires et à rentrer. On a le droit d'être triste, de pleurer si on a envie, mais tout s'arrête."