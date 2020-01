Villas-Boas : "Faire ça contre une équipe de Ligue 1, c'est courageux"

André Villas-Boas a livré son analyse du match Granville-OM (0-3).





"Ça a été un match difficile, on a raté plusieurs opportunités en première mi-temps. Dans ce genre de match, le premier but devient décisif, a déclaré le coach portugais en conférence de presse. Il nous a donné confiance et en a enlevé à l'adversaire. L'expulsion est difficile à accepter pour Granville, mais leur joueur touche le visage de Rongier. Si on avait marqué en première période, ça nous aurait sans doute enlevé un peu de nervosité. Mais on a fait un match correct même si on a subi une grosse occasion juste après l'ouverture du score."



Il a livré quelques mots à propos de ses adversaires : "Je veux féliciter l'entraîneur de Granville et la manière dont son équipe a joué. Leur gardien a été très bon. Son équipe a montré beaucoup de courage, a été très ambitieuse dans le jeu, avec beaucoup de mobilité. Pour une équipe amateur, faire ça contre une équipe de Ligue 1, c'est courageux."



L'OM jouera donc les 8es de finale de la coupe de France.