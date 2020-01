Gallon : "La chose qui peut nous arriver, c'est de réussir un exploit"

Johan Gallon, entraîneur de Granville, s'est exprimé sur l'opposition face à l'OM qui aura lieu ce soir, à Caen. Il espère faire aussi bien que Trélissac.





"Si le match réalisé par l'OM par Trélissac nous encourage ? Tout à fait. Ils ne sont pas passés loin de la catastrophe. Et quelques jours plus tard, ils ont gagné à Rennes, où nous étions, a déclaré l'entraîneur lors d'un entretien accordé à La Provence. L'OM, même moins bien, arrive à gagner, c'est le signe d'une équipe en bonne santé. Ce qui est sûr, c'est que nous n'allons pas jouer en victimes, mais en essayant de leur poser le plus de problèmes possible. Nous avons 1 % de chance, nous allons essayer de le bonifier, en avançant dans le match. Nous n'allons pas leur donner le match, il faudra qu'ils soient performants. Nous n'avons aucune pression, nous avons déjà réussi notre parcours. La seule chose qui peut nous arriver, c'est de réussir un exploit. Le reste, quoi qu'il arrive, ne sera pas grave."



Pour rappel, Trélissac était parvenu à conserver le nul (1-1) au terme des prolongations. L'OM a finalement obtenu son billet pour les 16es de finale aux tirs au but.