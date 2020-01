L'avenir d'Eyraud à l'OM très incertain ?

Cible de nombreuses critiques, Jacques-Henri Eyraud est dans une situation bien compliquée, à l'OM. Pourrait-il bientôt partir ?





Dans son édition du jour, L'Équipe se fait plaisir en commentant la "crise" du club phocéen. Comme à son habitude, le quotidien jette de l'huile sur le feu. Outre Frank McCourt, Andoni Zubizarreta et André Villas-Boas, il évoque la situation "intenable et fragile" de JHE, lequel cristallise les critiques. Le journaliste Vincent Garcia annonce ainsi que "son avenir au club est très incertain".



Info ou intox ? Il est difficile de croire qu'Eyraud continue longtemps d'occuper un poste qu'il n'a plus en affection. Son silence, depuis le printemps dernier, est inédit pour la fonction. Et il ne prend même plus la peine de défendre le club ou le projet, face à ses détracteurs. Il n'est donc pas fou d'imaginer qu'il puisse y avoir du mouvement, ces prochains mois, à la tête de l'OM.