CdF : l'OM pourrait faire un geste vis-à-vis de Granville

L'OM pourrait laisser une partie de sa recette à Granville, ce soir, en coupe de France.





D'après les informations recueillies par l'AFP, le club phocéen pourrait se montrer plus généreux avec Granville qu'il ne l'a été avec Trélissac : "Nous sommes prêts à faire un geste, on réfléchit auquel", a confié un salarié. L'OM pourrait ainsi prélever l'équivalent du coût du déplacement et laisser le reste de la recette au club de National 2.