McCourt aurait investi 300 ME, mais...

Frank McCourt aurait déjà investi 300 millions d'euros dans les caisses de l'OM. Il n'aurait pour l'instant néanmoins pas atteint les 200 millions dans les transferts.





Selon les renseignements rapportés par L'Équipe, l'Américain a injecté 300 millions d'euros dans le club, durant la première phase du Champions Project. L'argent a servi à la transaction avec les Louis-Dreyfus, à l'épongeage des dettes et à l'achat des joueurs. D'après le quotidien, les dirigeants marseillais n'ont investi "que" 122,65 millions d'euros dans les indemnités de transferts, le reste étant compensé par les départs. Le journal précise également que l'Américain "ne semble pas vouloir remettre de son argent personnel au pot, en plus de combler déjà les déficits". Pour rappel, le montant initial prévu pour les recrutements était de 200 millions d'euros.



Certaines sources tendent à mettre en parallèle l'attitude de l'Américain, silencieux comme son président Jacques-Henri Eyraud, avec certaines promesses qui n'auraient pas été tenues par la mairie marseillaise. Info ou intox ? On n'entend en tout cas plus personne défendre l'OM Champions Project.