Villas-Boas n'aurait pas l'intention de quitter l'OM

André Villas-Boas n'aurait pas dans l'idée d'abandonner le club phocéen. Il aurait en revanche souhaité mettre en garde Jacques-Henri Eyraud concernant le mercato.





"Si vous embauchez une sorte de pompier pyromane pour orchestrer une salve de ventes dans votre équipe qui est à la seconde place, vous allez entendre parler d'André. Ce qu'il dit est vrai, il s'en moque des offres ou de la sécurité de son poste. André fait du André", a confié l'un des proches du Portugais à Foot Mercato. Et il aurait ajouté que le technicien n'envisageait pas du tout de quitter l'OM. Une bonne nouvelle pour les supporters et les joueurs.



JHE devra en revanche trouver des explications à la signature dans le club de Paul Aldridge, et donc rassurer le Portugais et son compère, Andoni Zubizarreta.