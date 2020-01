Les joueurs auraient bien accueilli les propos de Villas-Boas

Les joueurs de l'OM auraient été surpris par le timing de la sortie d'André Villas-Boas, mais valideraient son contenu.





"On est dans notre saison, on veut cette qualification en Ligue des champions et on n'a vu aucun changement d'attitude chez le coach et c'est ça l'essentiel. Le reste, on verra cet été", a déclaré un joueur marseillais, resté anonyme, à RMC. Le média ajoute que "du côté des joueurs et des employés, beaucoup reconnaissent cependant qu'André Villas-Boas a soulevé quelques questions essentielles". L'inquiétude monterait effectivement en raison des contrats non prolongés, du projet dont on ne sait pas où il en est, et des possibles ventes, ce mercato.



Que ce soit volontaire ou non, Jacques-Henri Eyraud récolte le fruit de ses huit mois sans prise de parole. Il est temps de s'exprimer et de se montrer un peu courageux pour dire les choses, à la fois pour le public et les joueurs. Bref, il est temps de se trouver un vrai patron.