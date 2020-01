Roustan : "Villas-Boas fragilise Eyraud"

Didier Roustan estime qu'André Villas-Boas, avec sa sortie devant la presse, a déstabilisé son président, Jacques-Henri Eyraud.





"La force de l'OM est dans la tendance actuelle avec la Villas-Boas mania. La force de Marseille, c'est également son environnement. Tout le monde doit être dans le même sens. Là, en disant ça, Villas-Boas fragilise Eyraud, qui s'était fait oublier. Le club était stable et tout le monde était dans les mêmes objectifs. Cela crée un malaise pour Eyraud. Il devra prendre ses responsabilités. Peut-être qu'il y aura un bras de fer. On va oublier le sportif. Les fans sont également importants dans le club", a déclaré le journaliste sur la chaîne L'Équipe.



On peut effectivement penser que la cote de popularité de JHE est au plus bas. Mais on peut aussi se demander si le président de l'OM a vraiment eu besoin de l'intervention d'AVB pour se rendre impopulaire à Marseille.