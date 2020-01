Ménès juge l'attitude d'Eyraud "incorrigible"

Comme plusieurs de ses confrères, Pierre Ménès a dézingué Jacques-Henri Eyraud, suite aux propos tenus par André Villas-Boas, en conférence de presse.





"Inquiétante conférence de presse de Villas Boas où on apprend que le club recrute dans son dos. Incorrigible", a publié le journaliste par le biais de son compte Twitter. Il a également commenté les voeux tenus par le président de l'OM, lequel a priorisé l'amélioration des finances, plutôt qu'une qualification pour la C1 : "Surtout qu'une qualification en Ligue des Champions serait la meilleure nouvelle sur le plan financier. Mais quand tu ne comprends rien..." Il pense enfin que la sortie d'AVB est "une catastrophe".



Jacques-Henri Eyraud ne paraît effectivement pas mesurer l'impact de certaines de ses décisions, ni même bien comprendre le football. On peut douter qu'il ait vraiment été un jour fan de Carlos Mozer et de l'équipe de Bernard Tapie, comme il l'avait affirmé à son arrivée.