Granville : Fabio Martins est fan de l'OM et de "Jean-Pierre Papin"

Coach adjoint de Granville, Fabio Martins ne cache pas son affection pour le club phocéen.





S'il a concédé être fan de l'OM, "et surtout de Jean-Pierre Papin", le technicien va "mettre de côté l'affect", vendredi. "On a un objectif, nous voulons essayer de battre l'OM. On sait que nos chances sont minimes, mais pourquoi pas ? On va chercher à les jouer comme on sait le faire, en respectant nos principes et notre philosophie de jeu", a-t-il indiqué à La Provence.





"Il faut répondre avec nos armes"

Il se réjouit de recroiser la route du club marseillais : "C'est un grand club et pouvoir jouer une deuxième fois l'OM en cinq saisons, c'est inespéré. Mais il faut répondre avec nos armes et tâcher d'amener le public qui sera présent. On a encore dans l'effectif des joueurs qui ont participé à l'épopée de 2016. On va se servir de leur expérience. À travers eux, on veut véhiculer les valeurs de l'équipe, du club."



Granville affrontera une équipe probablement un peu secouée par les déclarations d'André Villas-Boas, lors de la conférence de presse de mercredi.