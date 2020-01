Djellit pense que Villas-Boas partira en juin

Nabil Djellit pense qu'André Villas-Boas quittera l'OM en juin prochain.





"Si je me mets à la place de Villas-Boas, l'été prochain, je ne reste pas. Déjà, on sait que c'est quelqu'un d'atypique et d'imprévisible. Ensuite, il n'y a pas d'argent à l'OM, a rappelé le journaliste au micro de la chaîne L'Équipe. Il devra vendre. Il arrive à tirer la quintessence de son groupe, mais l'année prochaine s'il y a la Ligue des champions, il faudra améliorer significativement l'équipe et recruter des joueurs forts à toutes les lignes. Il a plus de risques à continuer avec l'OM. S'il s'arrête en qualifiant l'OM en Ligue des champions, il part comme un héros."



Espérons maintenant que le petit tremblement de terre qui fait suite à la conférence de presse d'AVB ne perturbera pas les joueurs phocéens.