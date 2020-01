Voeux : Eyraud donne la grande priorité aux finances

Jacques-Henri Eyraud a transmis ses voeux aux salariés de l'OM, lundi. Il a donné sa grande priorité au redressement financier du club.





Selon L'Équipe, le président "a confirmé que l'argent et les comptes étaient au coeur de ses préoccupations, loin devant le sportif". Arrivé en 2016, JHE n'avait visiblement pas mesuré le danger lié aux contrats longue durée, assortis de rémunérations conséquentes, pour les joueurs trentenaires. Et le dégraissage qu'il pensait possible l'été dernier n'a pas eu lieu.



Le club se retrouve donc en danger en raison des écarts des dernières saisons, contre lesquels de nombreuses voix l'avaient mis en garde : seul une formation très riche pouvait se les permettre. Il serait intéressant de savoir si, avec un peu de recul, Eyraud soutiendrait toujours les choix de Rudi Garcia et admettrait ses propres erreurs.



La situation actuelle démontre combien l'inexpérience et la méconnaissance, assortie à l'entêtement, peuvent faire mal. L'OM va probablement payer très cher l'apprentissage de son président.