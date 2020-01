Dugarry sort la sulfateuse contre Eyraud

C'est peu de dire que la gestion de l'OM par Jacques-Henri Eyraud pose question, ces dernières heures. Christophe Dugarry pense que le président olympien a commis une grosse erreur en engageant Paul Aldridge sans en parler avec André Villas-Boas.





"L'OM brille grâce à un collectif bien huilé. Mais aucun joueur de l'OM ne vaut 40 ou 50 millions d'euros. Il y a un dysfonctionnement avec l'arrivée d'Aldridge, a déclaré le champion du monde 1998 sur les ondes de RMC. Ce qui marche bien, c'est le sportif avec Villas-Boas. Eyraud aurait dû en parler avec son entraîneur. Il fait appel à quelqu'un qui arrive pour vendre les joueurs que Villas-Boas ne veut pas vendre. Évidemment qu'il allait mal réagir. Humainement, comment peut-on travailler comme ça ? Eyraud s'est mis dans la panade tout seul. Il est responsable de la situation. Comment veux-tu que ton entraîneur travaille dans la sérénité dans ces conditions ? Il a redonné une tranquillité au club en six mois et là on fait venir quelqu'un dans son dos. J'en ai vu des choses dans le football, mais ça, c'est le pompon."



Très loquace depuis le rachat du club, JHE n'a pas dressé le bilan de la saison passée, lors de laquelle ses responsabilités sont assez énormes, et ne s'est quasiment plus exprimé depuis le printemps dernier. Il donne clairement l'impression de ne plus assumer qu'une partie de son rôle.