Villas-Boas juge l'intervention de Da Silva "absurde"

André Villas-Boas a recadré Damin Da Silva (31 ans), suite à sa sortie sur l'engagement des Phocéens, après le match Rennes-OM (0-1).





"Je pense que Damien Da Silva a totalement raté sa déclaration. Je ne trouve pas d'explication. Un match est un match. C'est à l'arbitre de juger les actions, a lancé l'entraîneur de l'OM en conférence de presse, ce mercredi. On n'a pas fait de remarques ou eu l'intention de jouer dur pour blesser les joueurs de Rennes. Il a complètement raté sa déclaration. On ne peut pas dire que ça a été mal traduit. Je le tiens comme une personne professionnelle, responsable. Un bon leader du Stade Rennais, mais j'ai trouvé cette déclaration totalement hors de ce qu'il s'est passé dans le match. Évidemment, le choc entre Bouba(car) Kamara et Camavinga peut donner un autre carton. C'est à la Ligue d'analyser ce type de choses. Mais j'ai trouvé la déclaration totalement absurde, de la part de Damien (Da Silva)."





"Traoré cherchait les confrontations avec tout le monde"

AVB a également taillé Hamari Traoré, lequel a été à l'origine d'une altercation : "A la mi-temps, on a Traoré dans le tunnel qui ralentit le début de la deuxième mi-temps, parce qu'il est entré dans le tunnel cherchant les confrontations avec tout le monde. Je ne peux rien faire", a-t-il poursuivi.



Les Rennais ont un peu vite oublié certains des tacles qu'ils ont exécutés. Celui de Da Silva sur Maxime Lopez méritait justement un carton rouge.