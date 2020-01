Villas-Boas : "Un match de foot est imprévisible"

André Villas-Boas est revenu sur les difficultés éprouvées par l'OM contre Trélissac, au premier tour de la coupe de France.





"Si les leçons ont été retenues ? Je ne sais pas... Une chose pareille peut toujours se produire. On a parlé, mais bon, la motivation était déjà là, la concentration aussi. Un match de foot est imprévisible. J'espère juste qu'on passera", a déclaré le coach portugais. Il compte en tout cas mettre une grosse équipe face à Granville, vendredi : "On peut faire un peu de gestion oui, mais pas trop non plus. C'est important de tenir l'équipe chaude en termes de préparation, il faut aussi garder le rythme. Le groupe choisi sera fort."





"Ils étaient très bien entraînés"

Il ne s'est pas expliquer pourquoi le football amateur est aussi compétitif, en France : "Je n'ai pas assez d'expérience en France pour répondre à cela. Peut-être qu'ils ont des moyens permettant de payer des joueurs semi-pros, je ne sais pas vraiment. En tout cas du point de vue tactique, ils étaient très bien entraînés."