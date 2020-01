Kamara s'épanouit au milieu du terrain

Boubacar Kamara (20 ans) s'est exprimé sur son rôle de milieu défensif. Il semble prendre peu à peu ses repères.





"Beaucoup de supporters veulent me voir en numéro 6 je sais, je suis content par rapport à ça. C'est vrai que j'avais dit que j'avais plus de repères en défenseur central, mais ce poste de milieu me plait aussi, je m'épanouis. Donc ça fait plaisir d'entendre des compliments", a déclaré le joueur formé à l'OM en conférence de presse.





"Strootman m'aide beaucoup"

Kamara apprécié l'appui de son partenaire Kevin Strootman, bien qu'ils soient tous les deux en concurrence : "C'est un très grand professionnel. Même si on est en concurrence, on ne va pas le cacher, il m'aide beaucoup. C'est le premier à venir me parler pour me dire "Tu devrais te positionner comme ça", etc."



Kamara a disputé 5 matchs au poste de numéro six, cette saison.