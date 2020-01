Trésor révèle son meilleur souvenir avec l'OM

Marius Trésor fête ses 70 ans, aujourd'hui. L'ancien défenseur de l'OM a rappelé son meilleur souvenir sous la tunique olympienne : la coupe de France 1976.





Interrogé par La Provence, Marius Trésor s'est remémoré son meilleur souvenir : "La coupe de France en 1976 évidemment. Mon seul trophée avec l'OM ! Malheureusement, j'avais déjà échangé mon maillot avec Cacchioni, je ne connaissais pas le protocole, et je me suis donc retrouvé à recevoir la coupe des mains du président de la République, avec le maillot de Lyon. Nous avions fait un parcours de dingues. En quarts de finale nous avions renversé la vapeur contre Angers après avoir perdu le match aller. La demi-finale avait été très serrée contre Nancy où Michel Platini s'était blessé dans un choc tête contre tête avec moi."



L'international français (65 sélections) a disputé 298 matchs et inscrit 12 buts sous le maillot marseillais.