Gallon : "On va jouer avec nos armes"

Johan Gallon espère jouer un mauvais tour à l'OM, vendredi, en coupe de France.





"Je le dis avec beaucoup d'humilité. On va jouer contre un des plus grands clubs français et c'est même le seul club français qui a gagné la Ligue des Champions. Avec ces fans de l'OM qui sont dans toute la France. J'ai habité à Istres pendant 6 ans, je n'ai jamais vu autant de fans d'une équipe de foot. Donc on va jouer contre un grand club incroyable, mais on va jouer avec nos armes", a déclaré le coach de Granville en conférence de presse. Et d'ajouter : "On dit il est fou, parce que je veux gagner un match de foot ! On est juste ambitieux", a-t-il ajouté.



La rencontre se disputera à Caen, devant 20 000 spectateurs.