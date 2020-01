Balbir : "L'OM a fait un pas important vers la 2e place"

Denis Balbir pense que l'OM est bien parti pour conserver la deuxième place du classement de Ligue 1.





"En battant le Stade Rennais, l'Olympique de Marseille a fait un pas important vers la deuxième place. Les Phocéens peuvent commencer à regarder devant avec un PSG à seulement cinq points. Le PSG me paraît quand même intouchable pour la Ligue 1 même si tout peut se dérégler avec l'Europe. On l'a bien vu l'an passé. Pour moi, Marseille doit avant tout rester focalisé sur lui. L'OM est porté par un grand Dimitri Payet, décisif à chaque fois. Le club se repose aussi sur un Steve Mandanda retrouvé", a estimé le journaliste dans sa chronique de But Football Club.





"l'OM sera encore plus fort dans les prochaines semaines"

Il pense qu'André Villas-Boas est pour beaucoup responsable de l'amélioration de la situation : "Ces derniers mois, l'OM s'est trouvé un entraîneur, un onze-type et un système de jeu. Les résultats aidants, la joie de vivre s'est installée dans ce vestiaire. J'ai l'impression que ce groupe s'est fixé un challenge. Je suis sûr que dans un coin de leur tête certains pensent à disputer le titre à Paris. Avec le retour de Florian Thauvin, l'OM sera encore plus fort dans les prochaines semaines. Vu le jeu qu'il propose, Marseille mérite ce qui lui arrive. Les Phocéens sont opportunistes. Il y a tout un tas de paramètres qui font que cette équipe marseillaise est vraiment sur de bons rails."



Si la presse a tendance à s'enflammer, le plus difficile reste à venir. Espérons que les joueurs en ont davantage conscience que certains journalistes.