Bravo loue le milieu de l'OM

Dans France Football, l'ancien joueur de l'OM (1998-1999), Daniel Bravo, a félicité les milieux de terrain du club.





"L'an dernier, ils avaient un gros problème avec Gustavo et Strootman, deux joueurs avec des profils similaires, incapables de se projeter, de changer de rythme. Aujourd'hui, la différence, c'est un milieu qui court, très équilibré. Rongier est très actif, technique, et Sanson est l'élément fort, très complet et bon devant le but."



Les deux joueurs sont soutenus, en sentinelle, par Kevin Strootman ou Boubacar Kamara.