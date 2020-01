Baup : "La C1, j'y crois"

L'ancien coach de l'OM (2012-2013), Elie Baup, s'est confié au Parisien.





"La C1, j'y crois, bien sûr. Le classement parle pour eux, ils sont réguliers, tournent à deux points par match, c'est la tableau de marche idéal. En 2013, on avait un groupe restreint, ça favorise une dynamique positive, une adhésion à un projet commun. La seule limite, ce sont les blessures et les cartons."



Pour le prochain match de L1, face à Angers, le 25 janvier, l'OM sera effectivement privé de Dimitri Payet, Boubacar Kamara et Bouna Sarr. Marseille est actuellement 2e du championnat, avec provisoirement 8 points d'avance sur Rennes, qui jouera un match en retard demain contre Nîmes (19e).