Kamara suivi par le Milan AC

L'ancien adjoint de Rudi Garcia, Fred Bompard, a évoqué le profil de Boubacar Kamara pour La Provence.





"Effectivement, c'est un défenseur central de formation mais on avait choisi de le mettre en sentinelle pour un match de Ligue Europa contre Konyaspor. Certains qui le connaissent depuis longtemps nous disaient que ce n'était pas son meilleur poste. Après ce match, j'étais au téléphone avec un ami en Italie. Il m'a passé un recruteur du Milan AC. Il a fini par me parler de l'OM et de Kamara. Il ne comprenait pas pourquoi on le faisait jouer au milieu et il me disait que le Milan le suivait depuis ses 13 ans, mais que les gens au club le voyaient principalement comme un défenseur central. Encore aujourd'hui, je n'en suis pas si sûr... Je suis partagé car il prend vraiment la mesure du poste au milieu de terrain. Et il va falloir l'installer à un endroit car, même pour lui, c'est important d'être stabilisé."



Au poste de sentinelle, Boubacar Kamara, 20 ans, est en balance avec Kevin Strootman, 29 ans, lequel n'est en général pas titulaire lors des gros matchs de l'OM.