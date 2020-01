Costil : "Marseille, c'est le match de l'année"

Le capitaine des Girondins de Bordeaux, Benoît Costil, s'est exprimé devant ses coéquipiers dans le vestiaire, après la défaite 1-2 de sa formation face à Lyon, ce week-end.





"C'est interdit de lâcher. C'est trop facile d'être content quand ça va bien. Mais les vrais bonhommes, c'est dans les moments difficiles qu'on les voit. Là, on va à Pau, on n'a pas le droit à l'erreur. Derrière, on va à Nantes et on reçoit Marseille. Marseille, c'est le match de l'année !"



L'OM, qui n'a plus battu les Girondins à l'extérieur depuis 1977, se déplaceront au Matmut Atlantique, en L1, le 1er février. Au match aller, le 8 décembre, au Stade Vélodrome, Marseille s'était imposé 3-1.