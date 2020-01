Payet joueur du mois de décembre ?

Le numéro 10 olympien a été performant le mois dernier, et globalement depuis le début de la saison.





Dimitri Payet a inscrit 2 buts et délivré 2 passes décisives durant les matchs de L1 du mois de décembre. Le Marseillais fait face aux attaquants de Monaco et Strasbourg, Wissam Ben Yedder et Ludovic Ajorque, pour le trophée de joueur du mois de décembre.



Les votes, actuellement ouverts, se termineront dimanche à minuit, sur le site de la LFP.