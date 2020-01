Lopez : "On s'entend très bien avec Rongier"

Maxime Lopez (22 ans) s'est exprimé sur sa concurrence avec Valentin Rongier (25 ans). Ce dernier paraît désormais bien installé dans le onze titulaire d'André Villas-Boas.





"C'est un très bon gars, il s'entend bien avec tout le monde. Je pense que le fait qu'il soit resté longtemps à Nantes, qu'il soit devenu capitaine, ça lui a fait prendre un peu d'assurance, pas confiance en lui, car je pense qu'il l'a toujours eue. Mais je veux dire qu'il est arrivé à Marseille, il n'avait pas peur. Il y a des joueurs qui ont tendance à arriver ici avec la peur de s'imposer. Lui, non. Je pense que c'est peut-être le fait d'avoir attendu le bon moment pour partir à Marseille", a expliqué le Marseillais lors d'un entretien donné à Maritima.





"Peut-être que demain, ce sera moi et un autre"

Il apprécie en tout cas son nouveau partenaire : "C'est un bon gars. Je m'entends bien avec lui. On a plein de points communs, donc on s'entend très bien, on rigole bien. C'est vrai qu'il s'est bien adapté. Franchement, la concurrence, certes elle existe, il ne faut pas se mentir, mais après, je ne suis pas du genre à ne pas parler au mec à mon poste parce qu'il joue. Il faut dire la vérité, si je n'ai pas joué sur les six derniers matches, c'est parce que Valentin et Morgan (Sanson), il n'y a rien à dire, ils étaient très performants. Peut-être que demain, ce sera moi et un autre, c'est tout, c'est le foot. Maintenant, c'est à moi de faire tout ce qu'il faut pour gagner du temps de jeu, pour jouer et redevenir titulaire."



Rongier a disputé 16 matchs de Ligue 1, depuis son transfert, l'été dernier.