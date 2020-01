Formation : Lihadji privilégierait "le projet sportif"

Isaac Lihadji (19 ans) aurait l'intention de privilégier "le projet sportif", en vue de la saison prochaine. Il envisagerait d'aller au... LOSC.





Selon des proches du minot, interrogé par La Provence, le jeune milieu offensif cherche le meilleur projet sportif, pour lancer sa carrière. Et il miserait sur le club lillois, plutôt que sur Dortmund, Barcelone, Arsenal, Monaco ou... l'OM. Il pense visiblement que Christophe Galtier, qui s'est énervé contre ses joueurs, dimanche, a davantage à lui apporter qu'André Villas-Boas. Il a peut-être aussi oublié de consulter le classement, ce début d'année.



Certains conseillers ont apparemment convaincu Lihadji qu'il s'épanouirait mieux à 1 000 kilomètres de sa famille, avec une bourse pleine. En vérité, comme tous les minots, il a surtout besoin de stabilité et de temps de jeu au plus haut niveau, pour progresser.