Quand Séverac se moque ouvertement des Marseillais...

Dominique Séverac, journaliste qui assume sa prise à parti pro-PSG, a taclé joueurs et supporters phocéens.





"Dans la cité phocéenne, tout le monde croit que le titre de champion est possible. C'est ce que l'on dit sur place, ce qu'on entend ici ou là. Le rêve est le bonheur le moins cher et le plus accessible. Reste qu'on salue les Marseillais qui entretiennent, même de loin, l'idée d'une menace, ce qui confirme que l'OM est davantage un danger pour Paris quand il ne l'affronte pas que quand il se présente face à lui", a-t-il déclaré dans les colonnes du Parisien.



Séverac n'a bien évidemment pas mis les pieds à Marseille pour savoir ce qu'on y disait. Quant au reste de ses propos, cela ne devrait qu'un peu plus motiver les hommes d'André Villas-Boas. Ces journalistes qui comparent le club des divas milliardaires du Qatar au reste de la Ligue 1 nous font en tout cas bien marrer.