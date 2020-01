Ménès : "Ca pourrait bien être la saison de l'OM"

Pierre Ménès a souligné l'efficacité et l'agressivité des Marseillais, lors du match Rennes-OM (0-1).





"Cette première journée de 2020 a commencé par la victoire assez heureuse de l'OM à Rennes. Marseille ne méritait pas de gagner en première période et méritait même plutôt de perdre en seconde. Les Olympiens ont vraiment subi la pression des Rennais. Le match a basculé sur un coup franc de Payet sur le poteau bien repris par Strootman qui venait tout juste d'entrer", a publié le journaliste de Canal+ sur son blog.





"J'ai quand même vu de très mauvais gestes"

Il est optimiste pour la suite de la saison des Phocéens : "Des signes qui indiquent que ça pourrait bien être la saison de l'OM. L'équipe fait preuve de beaucoup de solidarité et propose un gros engagement physique. Trop même, sur ce match, lors duquel j'ai quand même vu de très mauvais gestes. Un tacle limite de Caleta-Car sur Del Castillo et une grosse semelle de Kamara sur Camavinga. Mais il faut aussi dire que le tacle de Da Silva sur Lopez valait également carton rouge. En tout cas, avec ce succès minimal dans ce choc de haut de tableau, l'OM est vraiment bien parti", a-t-il ajouté.



Après la coupe de France, les Phocéens auront encore deux gros rendez-vous, puisqu'ils se déplaceront à Bordeaux et à Saint-Etienne.