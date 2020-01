Lopez se verrait bien prolonger, mais...

Maxime Lopez (22 ans) est ouvert à la discussion, bien que ses dirigeants ne soient apparemment pas pressés de le faire prolonger.





"Comme je l'ai déjà dit, bien sûr que je me vois porter le maillot de l'OM longtemps. Je suis bien ici. Voilà, je suis à la maison, même les journalistes me charrient, je rigole (rires). Je suis à la maison. Maintenant, je suis en fin de contrat en 2021, aucun mouvement par rapport à ça. Je l'ai déjà dit récemment que j'aimerais prolonger ici. Après, la balle n'est pas dans mon camp, c'est vrai", a déclaré le milieu de terrain à Maritima.



Le club phocéen prend de gros risques en laissant certains éléments arriver à un an du terme de leur engagement.