Formation : la Juventus discuterait bien avec Lihadji

La Juventus aurait bien entamé des discussions avec Moussa Sissoko, l'agent controversé d'Isaac Lihadji (17 ans).





Selon les informations rapportées par Calciomercato, la Juve a établi des premiers contacts avec le conseiller du pensionnaire du centre de formation de l'OM. Le minot demandait une garantie de temps de jeu aux décideurs olympiens : on peut supposer qu'il a l'intention de mettre Paulo Dybala ou Cristiano Ronaldo sur le banc, dans le club turinois.



Pour rappel, Lihadji a, en tout et pour tout, passé 23 minutes sur les pelouses de Ligue 1. Lille et Dortmund seraient également dans le coup pour le faire signer.