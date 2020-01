Mercato : Rami a des opportunités

Adil Rami (34 ans), qui devrait bientôt être libéré de son contrat, dispose de plusieurs propositions.





Après une saison très décevante à l'OM, le défenseur n'est pas parvenu à s'imposer à Fenerbahçe. Il ne manquerait néanmoins pas de prétendants : "Adil est un joueur avec de l'expérience, il connaît déjà la Liga et n'aurait pas besoin d'adaptation. Tout le monde le sait et c'est pour ça que j'ai déjà reçu des demandes de renseignement. Pour le moment on va attendre, mais la porte est ouverte", a expliqué son agent à Foot Mercato. Il aurait des propositions émanant de clubs chinois, de MLS et de Liga.



L'ancien Marseillais n'a disputé que 4 matchs, dont 1 seul de championnat, cette saison.