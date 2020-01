Appadoo : "Les autres équipes sont vraiment loin"

Dave Appadoo a tenté d'expliquer ce qui faisait la force de l'OM, cette saison. Il met surtout en avant la... faiblesse de ses adversaires.





"On attendait les Marseillais au tournant. Le calendrier de la fin d'année civile était très favorable, et l'OM l'avait très bien exploité, a déclaré le journaliste au micro de la chaîne L'Équipe. Tout le monde attendait la reprise contre Rennes, qui était en pleine bourre. Mentalement, ce match fait du mal à Rennes. Et les autres équipes sont vraiment loin. Depuis le début de la saison, les Marseillais sont bien organisés, ils ont de nouveau un gardien, Payet est sorti de sa fausse saison dernière, Benedetto a marqué quelques buts importants... Avec ces joueurs clés, et le niveau de la Ligue 1, ça suffit pour voyager loin. Derrière l'OM, personne n'est au rendez-vous. Les Lyonnais sont loin. Marseille a un matelas d'avance et donc des jokers pour cette deuxième partie de saison. En plus, ils enquillent les bons résultats contre les plus petites équipes."



Il reste 18 matchs avant la fin de la saison : le plus difficile reste à faire.