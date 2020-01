Courbis : "Je le trouve très sympa Villas-Boas"

Rolland Courbis s'est exprimé sur le bon classement de l'OM. Il pense que l'équipe d'André Villas-Boas peut garder le même rythme jusqu'en juin.





"Dans le comportement des joueurs sur le terrain, leur joie quand il y a un but ou quand je les vois sortir du terrain, aucun ne fait la gueule. Je le trouve très sympa Villas-Boas. L'équipe est à son image. Ce groupe vit bien. C'est loin d'être terminé, mais je ne vois pas pourquoi l'OM n'irait pas au bout cette saison. Quand on voit le scénario du match contre Rennes avec le but de Strootman, sincèrement, c'est un signe", a déclaré l'entraîneur sur les ondes de RMC.



Au classement, l'OM est 2e avec 41 points, soit le même total après 20 journées que l'équipe de Marcelo Bielsa, en 2014-2015.