Mercato, Sanson : les précisions de Bouhafsi

Mohamed Bouhafsi a livré quelques informations sur l'état d'esprit qui anime les dirigeants de l'OM, ce mercato. Ils n'auraient pas l'intention de bouleverser le groupe.





"Le dossier Morgan Sanson symbolise le mercato hivernal de l'Olympique de Marseille. Depuis quelques heures, la presse allemande s'enflamme sur un intérêt du Hertha Berlin pour Morgan Sanson, indiquant que l'OM a proposé le joueur. Ce que je peux dire c'est que c'est totalement faux : il n'y a aucun contact entre Marseille et le Hertha Berlin pour Sanson, car l'OM ne veut pas se séparer du joueur. Le constat des dirigeants, c'est que la situation est très délicate financièrement avec les contraintes du fair-play financier, mais Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta ne veulent pas perturber la stabilité de cet effectif par peur de mauvais résultats dans la course au podium et à la Ligue des champions. De plus, les joueurs ne veulent pas quitter Marseille dans cette période où tout va très bien", a déclaré le journaliste sur RMC.