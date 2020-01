Mercato : Rothen valide l'idée d'un départ de Sanson

Jérôme Rothen est d'avis que l'OM devrait répondre favorablement à une proposition importante pour Morgan Sanson (25 ans).





"Je pense que Marseille peut se permettre de vendre un joueur cet hiver en cas de grosse offre, car très peu de joueurs sont indiscutables dans cette équipe. Par exemple, si tu te sépares de Sanson, je ne pense pas que c'est dramatique pour Marseille... On juge sur Sanson sur trois ou quatre matchs, mais franchement, vous avez vu sa saison dernière et son début de saison ? Tu vas avoir le retour de Thauvin en plus qui va améliorer l'effectif, il va vite retrouver son niveau. S'il y a une offre comme il y a eu à l'époque avec Zambo-Anguissa, il faudra vendre et anticiper en recrutant un bon joueur grâce à une belle enveloppe", a déclaré le consultant au micro de RMC.



Il est difficile d'imaginer que la contrainte liée au fair-play financier conduise les dirigeants à remanier un groupe qui semble enfin répondre aux attentes.