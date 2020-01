L'OM deuxième, Garétier commence à y croire

Geoffroy Garétier pense que l'OM d'André Villas-Boas peut conserver sa seconde place, en seconde partie de saison.





"Même si Rennes gagne son match en retard, ils sont encore à cinq points. Donc peut-être qu'avec Paris et Marseille, on a les deux premiers du championnat. Ce qui est fascinant, c'est ce total de 41 points. C'est aussi bien que celui de Bielsa en 2015, et Garcia en 2018. C'est plus de deux points de moyenne par match. Dans un groupe aussi restreint, tout le monde doit jouer un rôle dans le dépassement de fonction, et c'est le cas de Kevin Strootman. Malgré une technique collective un peu défaillante, ils arrivent à s'en sortir et à gagner", a déclaré le journaliste au micro de Canal+.



Il ne s'agirait cependant pas de croire que le plus difficile est déjà fait.