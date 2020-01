Rongier : "On va retenir la solidarité du groupe"

Valentin Rongier (25 ans) a vécu de chaudes retrouvailles avec le rival de son ancien club, le Stade Rennais. Il a souligné la solidarité dont a fait preuve l'OM, après la rencontre.





"On savait ce qui nous attendait. On va retenir la solidarité du groupe, à l'image de Kevin qui me remplace et marque le but victorieux. On a montré qu'on avait faim et qu'on avait la volonté d'aller remplir nos objectifs", a déclaré l'ancien capitaine du FC Nantes en zone mixte.