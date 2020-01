Kamara : "Par moments, on a beaucoup subi"

Comme ses partenaires, Boubacar Kamara (20 ans) estime que l'OM s'en est bien tiré en prenant les trois points sur le terrain (pitoyable) des Rennais.





"On avait à coeur de faire un résultat ici. On savait que ça allait être très difficile. Le match a été serré. Par moments, on a beaucoup subi. Mais on a bien fait le dos rond et on a réussi à marquer ce but qui nous a délivrés. On ne voulait surtout pas perdre face à un concurrent direct qui compte un match de retard. Vu la physionomie du match en deuxième mi-temps, le nul était un bon point pour nous. Puis on a su mettre ce but qui nous donne les trois points et bien défendre par la suite", a déclaré le milieu défensif en zone mixte.



Kamara, qui a été averti par l'arbitre, sera suspendu pour le match OM-Angers, le 25 janvier.