Mandanda : "On a fait le match qu'il fallait"

Steve Mandanda (34 ans) a confié sa satisfaction, après les trois points récoltés par l'OM sur le terrain de Rennes (1-0).





"On a fait le match qu'il fallait, sur un terrain vraiment difficile pour ne pas dire autre chose... On a été solides, c'était important, il fallait surtout ne pas perdre. C'est bon pour la suite, on entame bien cette deuxième partie de saison", a déclaré le capitaine phocéen face aux médias, après la rencontre.



L'expérience du gardien de but devrait être précieuse pour empêcher ses coéquipiers de s'enflammer.