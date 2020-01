Sanson : "L'un des pires terrains de Ligue 1"

Morgan Sanson (25 ans) avoue que l'OM se serait satisfait d'un match nul, en terres rennaises. Il a également pointé du doigt l'état désastreux de la pelouse bretonne.





"C'est une super opération qui nous permet de distancer le troisième du soir. C'était un match très compliqué sur l'un des pires terrains de Ligue 1. C'était très compliqué de faire des passes, de jouer au football tout simplement. On a réussi à être matures et à laisser le match se dérouler sans prendre de risques. À un moment de la deuxième période, le nul nous convenait. Mais on savait qu'on pouvait marquer sur un coup d'éclat. C'est ce qui s'est passé", a confié le milieu de terrain en zone mixte, vendredi soir.



Malgré les difficultés, le club phocéen a réussi une belle opération en Bretagne, en mettant de la distance avec Rennes et la pression sur les autres poursuivants.