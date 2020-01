MacHardy : "On est quand même ultra-dépendant de Payet"

Jonatan MacHardy pense que l'OM d'André Villas-Boas est très dépendant de la forme de son maître à jouer, Dimitri Payet (32 ans).





"Même s'il ne fait pas un grand match, c'est encore Payet qui tire le coup franc. On est encore très dépendant de lui. On peut juste rappeler que les 4 matchs que Marseille ne gagne pas, ça correspond aux matchs où Dimitri Payet est suspendu. Le travail de Villas-Boas est remarquable, mais on est quand même ultra-dépendant de l'état de forme de Dimitri Payet. Là, il est un petit peu moins bien, forcément dans le jeu c'est un petit peu moins fluide. La semaine prochaine, il ne va pas être là, attention", a déclaré le journaliste sur RMC.



Payet a inscrit 6 buts et délivré 3 passes décisives en 16 apparitions en Ligue 1, cette saison.