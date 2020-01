Strootman : "J'ai été important pour l'équipe"

Kevin Strootman (29 ans) a inscrit le but de la victoire, lors de Rennes-OM (0-1). Il ne se laisse pas perturber par les rumeurs de départ et se réjouit d'avoir pesé sur la rencontre.





"J'ai encore un contrat de trois ans et demi ici. J'ai signé ici pour rester et jouer ici, pas pour autre chose", a déclaré le Néerlandais face aux médias, après la rencontre. Il a refusé de s'éterniser sur le sujet : "On parle de ce match et pas d'autre chose. Le plus important, c'est Marseille. Pas moi."





"L'équipe a très bien joué"

Il a aussi confié sa satisfaction d'avoir inscrit un but : "C'est toujours un bon feeling. L'équipe a très bien joué, je ne peux pas dire que je dois commencer parce que Boubakar (Kamara) a fait un super match, Rongier et Sanson aussi. J'ai seulement joué dix minutes, mais j'ai été important pour l'équipe."



Strootman a inscrit 3 buts et délivré 7 passes décisives en 54 apparitions sous le maillot de l'OM, depuis son arrivée de l'AS Rome.