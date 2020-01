Stéphan : "C'est loin d'être terminé"

Julien Stéphan a donné son avis sur la victoire obtenue par l'OM à Rennes (1-0). Il prévient les Marseillais que la compétition est loin d'être finie.





"On a la frustration de ne pas avoir été récompensé de nos nombreux efforts en seconde période, a déclaré le technicien breton face aux médias. Avant le match, on avait dit qu'on ne boxait pas dans la même catégorie que l'OM, en termes d'expérience notamment, au niveau des joueurs, mais aussi du club. Je ne sais pas s'il y a penalty ou pas (sur Léa-Siliki, NDLR), mais est-ce qu'il aurait été sifflé dans l'autre sens ?"





"On a mis l'OM sous pression pendant 45 minutes"

Et de poursuivre : "On est déçus, mais le championnat est encore long et nous n'étions pas forcément programmés pour disputer ce type de match contre le deuxième. Mais on va tout faire pour rejouer des matches comme ça, passionnants et enrichissants pour tout le monde. On ne va pas épiloguer, Marseille a gagné, a huit points d'avance sur nous, mais c'est loin d'être terminé. On a encore trop de situations nettes créées et trop peu de buts. Je ne regarde pas le classement, mais je constate qu'on a été capable de mettre sous pression l'OM pendant 45 minutes."



Tout reste évidemment à faire en cette seconde partie de saison.